Politico: Белый дом обсуждает новые пошлины на чипы и технику с ними

В Вашингтоне обсуждают введение новых торговых пошлин на полупроводники. Об этом написало издание Politico, сославшись на свои источники

По данным журналистов, администрация Дональда Трампа хочет распространить сборы не только на сами микросхемы, но и на продукцию, которая делается с их применением. Речь идёт, например, о ноутбуках, игровых приставках и серверах.

Как утверждают неназванные чиновники, министр торговли США Говард Латник выступил с идеей освобождать зарубежные технологические фирмы от пошлин. Взамен они должны будут вложиться в производство чипов на территории Штатов. Сейчас рассматривается вариант поэтапного введения тарифов, но такой подход могут пересмотреть уже в ближайшее время.

Незадолго до этого газета The Wall Street Journal сообщила, что команда Трампа посоветовала Apple прекратить закупки чипов памяти у китайских производителей. По информации издания, корпорация присматривалась к поставщикам из КНР из-за нехватки этих компонентов. Однако в Вашингтоне такую идею не поддержали. Латник тогда заявил, что дефицит стоит закрывать иным способом, а не за счёт микросхем от китайских компаний.