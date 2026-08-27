Волны сметали дома за секунды: Выжившие рассказали об ужасе наводнения в Непале

Наводнение обрушилось на гималайский регион на границе Непала и Тибета в среду и стёрло с лица земли целые посёлки: погибли сотни человек, ещё более тысячи числятся пропавшими без вести. О масштабах катастрофы и о том, что пережили спасшиеся, рассказало издание The New York Times.

41-летний полицейский Раджан Кхатри служил в Сиабрубеси — одной из прибрежных деревень, которые пострадали сильнее всего. По его словам, около 9:10 утра ему позвонил знакомый и предупредил, что вниз по течению несётся огромный паводок. Отреагировать никто не успел. Едва Кхатри положил трубку, как огромные волны ворвались в здание полиции. Потоком его выбросило наружу, и он потерял сознание.

Находившегося рядом старшего офицера, по словам Кхатри, либо завалило обломками, либо унесло водой. Полицейский признался, что размеры волн было сложно описать: за считаные секунды они поглощали здания высотой в несколько этажей. Причём это была не просто вода, а поток из валунов, песка и густой грязи.

Из семи сотрудников отделения живыми нашли только троих. Придя в себя, Кхатри увидел вокруг одни обломки. По его оценке, стихия уничтожила не менее сотни домов, офис гидроэнергетического проекта, школы и другие государственные здания. Среди руин полицейский провёл время до утра четверга, когда его удалось спасти. Из-за силы потока он получил травмы грудной клетки.

17-летняя Смрити Оджха в момент катастрофы собиралась в школу в городе Тришули в районе Нуваккот. Почувствовав толчок, девушка сначала решила, что началось землетрясение, похожее на то, которое в 2015 году разрушило дом её семьи. Она выбежала из съёмного жилья вместе с подругами и увидела приближающиеся гигантские волны.

«Все в доме успели выбраться, пока не стало слишком поздно, но спасти вещи мы не смогли», — рассказала она.

В больнице Оджхе обработали рану на правой ноге. Её ближайшие родственники, живущие более чем в восьми километрах от зоны разрушений, уцелели, но четверо родных пропали. Девушка призналась, что пережила настоящий ужас и до сих пор не может поверить, что всё исчезло у неё на глазах.

Напомним, бедствие произошло 26 августа в районах у границы с Тибетом. Мощные потоки воды с грязью и обломками разрушили населённые пункты, дороги и мосты. По последним данным, погибли 270 человек. Сотни людей остаются пропавшими без вести. Предварительно установлено, что к катастрофе привёл обвал ледника и горных пород. Это вызвало стремительный паводок в речной долине. Поисково-спасательная операция продолжается.