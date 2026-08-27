Метеорит на передовой: Как хрупкая девушка из Челябинска прокладывает безопасный путь бойцам СВО
Хрупкая девушка из Челябинска страхует бойцов СВО на опасных участках
24-летняя жительница Челябинска с позывным Метеорит уже около года находится в зоне СВО. Она служит в подразделении радиационной, химической и биологической защиты и перед выходом российских бойцов проверяет потенциально опасные участки. Об этом пресс-служба Народного фронта сообщила Life.ru.
Девушка из Челябинска проверяет опасные зоны перед заступлением бойцов СВО. Видео © Народный фронт
Девушка выросла в семье военных и после школы поступила в военную академию. После пяти лет учёбы её направили к месту службы. Близкие переживают за неё, однако поддерживают её выбор.
Главная задача Метеорита — отбирать пробы почвы и воздуха и определять возможный уровень заражения. Для этого ей приходится первой заходить в зоны, где до этого находился противник.
От точности её работы напрямую зависит безопасность других военнослужащих. По словам Народного фронта, за внимательность и безошибочность девушку уважают даже опытные командиры.
Народный фронт передал Метеориту бронежилет и шлем. После завершения службы россиянка планирует продолжить работу в научной сфере.
«Хотелось бы всё-таки после этого всего пойти в институт наш химический и разработки проводить различные с учётом проведения СВО, с учётом опыта, который там приобрели», — поделилась Метеорит.
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