Метеорит на передовой: Как хрупкая девушка из Челябинска прокладывает безопасный путь бойцам СВО

24-летняя жительница Челябинска с позывным Метеорит уже около года находится в зоне СВО. Она служит в подразделении радиационной, химической и биологической защиты и перед выходом российских бойцов проверяет потенциально опасные участки. Об этом пресс-служба Народного фронта сообщила Life.ru.

Девушка из Челябинска проверяет опасные зоны перед заступлением бойцов СВО. Видео © Народный фронт

Девушка выросла в семье военных и после школы поступила в военную академию. После пяти лет учёбы её направили к месту службы. Близкие переживают за неё, однако поддерживают её выбор.

Главная задача Метеорита — отбирать пробы почвы и воздуха и определять возможный уровень заражения. Для этого ей приходится первой заходить в зоны, где до этого находился противник.

От точности её работы напрямую зависит безопасность других военнослужащих. По словам Народного фронта, за внимательность и безошибочность девушку уважают даже опытные командиры.

Народный фронт передал Метеориту бронежилет и шлем. После завершения службы россиянка планирует продолжить работу в научной сфере.

«Хотелось бы всё-таки после этого всего пойти в институт наш химический и разработки проводить различные с учётом проведения СВО, с учётом опыта, который там приобрели», — поделилась Метеорит.