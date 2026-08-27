Прячут в контейнерах и везут в Россию: раскрыта дерзкая схема канадских угонщиков

Преступные группы в Канаде переправляют похищенные автомобили в Россию через местные порты, обходя западные ограничения против Москвы. Об этом сообщила газета The New York Times

По информации издания, машины воруют, а затем отправляют морем через канадские гавани на российский рынок. Такая практика заметно активизировалась после того, как Оттава и другие страны запретили поставлять автомобили в РФ из-за спецоперации на Украине.

Следователи рассказали, что похищенный транспорт нередко грузят в контейнеры и обозначают в документах как запчасти или технику для дома. Это помогает избежать досмотра на границе. Дальше автомобили идут через посредников — государства Ближнего Востока и Центральной Азии, а оттуда попадают к российским покупателям.

Канадские правоохранители не скрывают, что противостоять такому бизнесу почти невозможно. Через порты страны ежегодно проходят миллионы контейнеров, а проверить их все не хватает сил. В полиции Торонто отметили, что кражи дорогих машин за последние годы резко участились, и большую часть похищенного так и не удаётся обнаружить.

Специалисты считают, что Канада превратилась в одно из главных звеньев цепочки, позволяющей обходить санкции против России. При этом спрос на определённые модели, которые ценят покупатели в РФ, только подстёгивает новые угоны.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил о повышении пошлин на канадские товары до 50%. С 1 января 2027 года новые тарифы затронут легковые машины, грузовики, автозапчасти и сталь. Своё решение он объяснил давним торговым конфликтом с Оттавой, обвинив Канаду в несправедливых ограничениях против американских фермеров и другой продукции.