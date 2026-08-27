Право, а не привилегия: Кто должен обеспечить девятикласснику место в старшей школе
Профессор Фёдоров: Школа обязана решить вопрос с местом в 10-м классе
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Родители девятиклассников больше не должны бояться, что их ребёнку откажут в продолжении обучения в школе. Верховный суд поставил точку в многолетнем споре: получить среднее общее образование в 10–11-х классах — это право, а не привилегия. Школы обязаны принимать всех, кто хочет учиться дальше.
Но на практике возникает закономерный вопрос: а что делать, если мест нет или в школе открыты только профильные классы, а ребёнку нужен обычный общеобразовательный? Профессор Олег Фёдоров в эфире радио «Комсомольская правда» объяснил: в такой ситуации проблему должны решать не родители, а школа и её учредитель. Задача местного органа управления образованием — найти место в общеобразовательном классе в той же школе или рядом с домом ученика.
Важно, что решение касается не только отличников. Даже если школьник не блещет знаниями, это не повод закрывать перед ним двери старшей школы. Вопрос о том, потянет ли он программу и ЕГЭ, остаётся за семьёй, но не за администрацией. Фёдоров напомнил: родителям стоит трезво оценивать способности ребёнка, однако окончательный выбор — за ними.
Время вынесения решения тоже сыграло на руку. Оно появилось как раз перед 1 сентября, но в этом году девятиклассники уже сделали выбор. Зато у выпускников 2027 года есть целый учебный год, чтобы взвесить все «за» и «против» между школой и колледжем.
К слову, с 1 сентября в школах ожидаются и другие новшества — например, появятся пилотные оценки за поведение (хотя эксперты предупреждают: избежать субъективности будет сложно) и начнут преподавать арабский язык в рамках внешнеполитического курса на Восток.
А ранее Life.ru писал, что школьников с 1 сентября ждут новые правила использования мобильных телефонов во время занятий. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что ученикам запретят пользоваться устройствами. Конкретные правила будут определять сами образовательные организации.
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