Москвичам обещают ночь, какой летом ещё не было

Ближайшая ночь способна оказаться одной из самых прохладных за всё нынешнее лето в Москве. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.

По данным ведомства, воздух в столице остынет до плюс 9–11 градусов, а кое-где термометры покажут всего плюс 4. Как отметили синоптики, небо будет с переменной облачностью, при этом дождя в городе не ждут.

По подсчётам ТАСС, основанным на официальных данных главной городской метеостанции на ВДНХ, в число трёх самых холодных ночей этого лета уже вошла ночь на 15 августа. Тогда температура здесь опускалась до плюс 8,9 градуса. Это лишь на 0,2 градуса выше показателя ночи на 3 июня, когда был зафиксирован летний минимум. Также в тройку попала ночь на 1 июня — тогда столбики термометров на той же станции показали плюс 9,2 градуса.

В Подмосковье ночью местами возможны кратковременный дождь и туман. Воздух там прогрет от 6 до 11 градусов, но в отдельных районах не исключено похолодание до плюс 2.

До этого сообщалось, что погода в августе 2026 года будет заметно различаться по регионам страны, и вопрос о том, порадует ли последний месяц лета теплом или начнёт готовить к осени, зависит от того, где именно вы живёте. Уточнялось, что точных прогнозов «день в день» на месяц вперёд не бывает, однако Гидрометцентр выпускает вероятностные сценарии, показывающие, где возможны аномалии, какие опасные явления находятся в зоне риска и как погода будет отличаться от привычной нормы. В обзоре рассказывалось как раз об этих рисках и контрастах с указанием конкретных зон.