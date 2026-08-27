Не просто земля, а новый городок: Как должны выдавать бесплатные участки под ИЖС

Предоставление бесплатных участков под строительство может стать реальной мерой поддержки, но только если речь идёт не о голой земле. Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, который занимается вопросами малоэтажной урбанизации около 25 лет, в эфире радио «Комсомольская правда» поддержал инициативу, но с одной оговоркой.

Главное, по его словам, — чтобы участки были инфраструктурно оборудованы. Подведённые коммуникации, школы, медучреждения, рабочие места рядом — без этого бесплатная земля превращается в «болото» или, как было с программами для многодетных, в недоступные для жизни наделы. Эксперт считает, что развивать такие территории нужно не точечно, а целыми новыми городками, ежегодно вводя около 100 тысяч гектаров подготовленной земли.

Критически он оценил и «Дальневосточный гектар» — там инфраструктурная проблема так и не была решена. Новая же инициатива может заработать, если государство действительно возьмёт на себя обустройство. При этом, по мнению Крупнова, подход можно применять не только на Дальнем Востоке — земли для такого строительства есть и в Московской области, и в соседних регионах.

Главное — заранее продумать транспортную доступность, занятость и социальную инфраструктуру. Тогда новые дома станут частью полноценной городской среды, а не изолированными точками на карте.

Напомним, ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в нашей стране могут начать бесплатно предоставлять землю под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Главное условие — владелец возведёт и оформит дом в течение трёх лет.