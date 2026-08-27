Больше 200 британцев заразились сальмонеллёзом из-за яиц с Украины

Число подтверждённых случаев сальмонеллёза в Англии достигло 259, следует из свежих данных Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), передаёт РИА «Новости». В начале августа сообщалось о 207 заболевших — прирост составил 52 случая, или около 25%.

Вспышка связана с одним штаммом Salmonella Enteritidis. По состоянию на 25 августа зарегистрирован один летальный исход, а 41 человек из 149 пациентов, по которым есть информация о госпитализации, попал в больницу.

Специалисты считают наиболее вероятной связь инфекции с импортными яйцами, которые используются в кафе, ресторанах и заведениях общественного питания. При этом окончательный источник заражения пока не установлен.

Важный момент: данные о 259 случаях относятся именно к Англии и конкретному кластеру, а не ко всем случаям сальмонеллёза в Великобритании. Кроме того, в официальных сообщениях UKHSA не называется страна происхождения подозрительных яиц. При этом газета Telegraph пишет, что причиной массовой вспышки сальмонеллёза в стране могли стать зараженные яйца, импортированные с Украины.

Ранее в Салехарде после употребления суши и роллов сальмонеллёз выявили у 30 человек, четверо из них госпитализированы. Следственный комитет и Роспотребнадзор проводят проверку в отношении службы доставки Wasabi89.