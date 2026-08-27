Перед Крымским мостом со стороны Керчи скопились сотни машин

Очередь из 320 автомобилей образовалась перед Крымским мостом со стороны Керчи. На прохождение ручного досмотра водителям потребуется около часа. Об этом рассказали в канале в мессенджере «Макс» «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

Такая обстановка зафиксирована по состоянию на 16:00 мск. При этом на противоположном подъезде со стороны Тамани затора перед контрольным пунктом нет. Перед въездом на переправу автомобили проверяют с обеих сторон. Эти меры действуют для обеспечения безопасности движения.

Проехать по мосту могут легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы. Для грузового транспорта предусмотрен другой маршрут. Фуры направляются в Крым через новые регионы. Водителям легковых машин стоит учитывать возможную задержку при планировании поездки.

10 августа Life.ru сообщал, что на подъездах к Крымскому мосту скопилось 620 автомобилей. Тогда со стороны Керчи своей очереди ожидали 340 машин, а из Тамани — 280, при этом проезд занимал около часа.