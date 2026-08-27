Додик заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным в Москве в конце сентября

Глава правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик сообщил, что в конце сентября планирует посетить Москву во главе делегации и рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Заявление прозвучало после встречи Додика с послом РФ в Боснии и Герцеговине Игорем Калабуховым. Стороны обсудили двусторонние отношения, экономическое сотрудничество и политическую ситуацию в регионе и мире.

«Мы подтвердили, что в конце сентября я возглавлю делегацию РС, которая будет находиться в Москве, и встречусь с президентом Владимиром Путиным, продолжим разговоры, которые вели в мае этого года в ходе визита в Москву», — написал Додик в соцсети X.

Он также заявил, что Республика Сербская поддерживает Россию в вопросах сохранения государственных и национальных ценностей. По оценке Додика, происходящее вокруг Украины представляет собой не только конфликт Москвы и Киева, но и противостояние части Евросоюза с Россией.

В мае Владимир Путин уже встречался в Кремле с представителями Республики Сербской, среди которых был и Милорад Додик. Тогда российский лидер подчеркнул настрой Москвы на дальнейшее развитие связей с Баня-Лукой и отметил регулярный характер взаимодействия с Додиком.