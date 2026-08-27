Из десятков — в сотни: В Польше резко выросло число дел о национальной ненависти

В польских судах в десятки раз выросло число дел о преступлениях на почве национальной ненависти. Об этом журналистам рассказал генеральный прокурор и министр юстиции страны Вальдемар Журек.

Он напомнил, что не так давно создал отдельную группу прокуроров, которая занимается расследованием таких преступлений.

В своём выступлении Журек отметил, что ранее представленные цифры внушали тревогу, поскольку из приблизительно двух тысяч поступивших обращений до судебного разбирательства доходило лишь чуть более десятка случаев.

Теперь ситуация заметно изменилась. Генпрокурор уточнил, что только за период с февраля по июнь в суды направлено около 250 обвинительных заключений.

А ранее в польском Радоме толпа из восьми человек избила троих молодых украинцев. Всё началось около пяти утра на улице Мальчевского, когда к трём 20-летним парням подошёл пьяный 34-летний житель Люблина и завёл разговор о Волынской трагедии. После перепалки к нему присоединились ещё семеро мужчин. Пострадавшие получили травмы головы и лица, одного из участников нападения полиция уже задержала.