«Сейчас он очень активен»: Директор Щербакова опроверг сообщения о паузе в карьере комика

Информация о том, что Алексей Щербаков взял паузу в карьере, не соответствует действительности. Директор комика Дмитрий Матюнин опроверг появившиеся сообщения в беседе с Пятым каналом. По его словам, артист сейчас активно работает над новым материалом.

Директор Щербакова ответил на сообщения о паузе в карьере. Видео © Пятый канал

И хотя больших туров у Щербакова временно нет, это вовсе не означает творческого отпуска. Сейчас он готовит новый концерт и проверяет номера на небольших площадках. Как только программа будет готова, команда анонсирует тур.

«А сейчас он очень активен», — подчеркнул директор. Для стендап-комиков такая схема — обычная практика: после большого тура они начинают обкатывать свежий материал в клубах, прежде чем вывозить его на масштабные сцены.

Напомним, ранее появилась информация, что Щербаков приостановил концертную деятельность после серии отмен выступлений. По данным Mash, спрос на закрытые мероприятия с участием комика тоже снизился — большая часть его календаря на сентябрь остаётся свободной.