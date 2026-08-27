Суд признал ещё один налоговый долг Блиновской

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным ещё одно требование налоговой инспекции к Елене Блиновской. Речь идёт о сумме 15 556 рублей, следует из материалов дела, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Суд постановил удовлетворить требование УФНС России по Кировской области за счёт имущества Блиновской, которое останется после расчётов с кредиторами, уже включёнными в соответствующий реестр.

Решение приняли без проведения отдельного судебного заседания и без вызова участников дела о банкротстве.

Таким образом, новое требование налоговой будет учтено в рамках процедуры банкротства Блиновской.

Ранее Life.ru писал, что в рамках дела о банкротстве Елены Блиновской на торги выставили восемь её товарных знаков, включая «Марафон желаний» и бренд Blinovskaya. Продажу активов проводят для погашения долгов блогерши перед кредиторами.