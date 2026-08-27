В УЕФА заговорили об уголовном преследовании Инфантино

В Европейском футбольном союзе рассматривают вариант с уголовным преследованием президента ФИФА Джанни Инфантино. Об этом в своём аккаунте в соцсети X написал журналист Роб Харрис.

Причиной стала попытка руководителя мирового футбола передать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этой затее заговорили ещё в июле.

Инфантино задумал запустить структуру, которая взяла бы под контроль ключевые мужские и женские турниры под эгидой организации. Он рассчитывал, что новое предприятие под названием FIFA Forward Enterprise увеличит доходы национальных федераций и подтолкнёт развитие футбола по всему миру. В самой ФИФА подсчитали, что проект способен принести около 4,2 миллиарда долларов. Однако идею встретили волной критики со стороны чиновников, федераций и других структур.

Против выступили сразу несколько континентальных объединений — европейское, североамериканское КОНКАКАФ, азиатское AFC и южноамериканское КОНМЕБОЛ. При этом в УЕФА пригрозили отказом от участия в соревнованиях, которые проводит ФИФА. Когда Инфантино всё же свернул проект, европейцы дали понять, что больше ему не доверяют. По данным издания The Telegraph, там готовы объявить главе ФИФА вотум недоверия, если тот сам не уйдёт со своего поста.

Инфантино 56 лет, пост он занял в феврале 2016 года. Затем его дважды переизбирали, причём без конкурентов. Очередные выборы намечены на март 2027 года в Рабате.

Незадолго до этого Джанни Инфантино признал, что допустил ошибки при подготовке инвестиционного плана FIFA Forward Enterprise на $20 млрд. Об этом написала Financial Times со ссылкой на его письмо членам совета организации. По данным издания, обращение появилось после экстренного заседания в Марокко. В нём Инфантино отметил, что схему следовало реализовать иначе, и принёс извинения за просчёты.