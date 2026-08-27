Уральца оштрафовали за свастику, нарисованную шоколадом

Житель Каменска-Уральского получил штраф в две тысячи рублей после того, как нарисовал на асфальте символ, сходный с нацистской свастикой. Необычным «инструментом» стали остатки шоколадной плитки, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Молодой человек ногой начертил в общественном месте четырёхконечный знак с загнутыми по часовой стрелке лучами. Экспертиза установила его сходство с нацистской символикой до степени смешения.

На уральца составили протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ о публичном демонстрировании нацистской символики. В суде он спорить с обвинением не стал и признал вину.

«Сделал это по глупости, не задумываясь о последствиях», — объяснил мужчина. По данным пресс-службы судов, он также заявил, что раскаивается в содеянном.

Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил ему административный штраф в размере двух тысяч рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее Life.ru рассказывал, как 18-летний житель Нижнего Тагила привлёк внимание полиции после заказа на фудкорте под именем Адольфа Гитлера. В отношении молодого человека также возбудили административное дело по статье 20.3 КоАП РФ.