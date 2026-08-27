Бизнесу Крыма и Севастополя дали передышку по страховым взносам

Предприятия и организации Крыма и Севастополя получат отсрочку по уплате страховых взносов. Новые меры поддержки помогут бизнесу снизить финансовую нагрузку и сохранить рабочие места, сообщили в Правительстве России.

Льготой смогут воспользоваться компании из обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и строительства. Она также распространяется на гостиницы, санатории, детские оздоровительные лагеря и предприятия общественного питания.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, высвободившиеся средства предприниматели смогут направлять на текущие расходы и зарплаты сотрудникам.

«Чтобы сохранить трудовые коллективы, принято решение предоставить отсрочку по уплате страховых взносов организациям, которые работают в Крыму и Севастополе», — заявил глава кабмина.

Мишустин подчеркнул, что в нынешних непростых условиях на юге страны необходимо поддерживать как жителей, так и предприятия. Премьер также напомнил о задаче укреплять экономический потенциал и промышленную базу Крыма и Севастополя.

Это не первая мера, призванная снизить нагрузку на бизнес южных регионов. Ранее правительство выделило свыше 4,3 млрд рублей на поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, столкнувшихся со снижением турпотока: средства предназначались более чем 4,6 тысячи организаций и выплат их сотрудникам. Похожий механизм применяли и в соседнем Краснодарском крае — после ЧП с танкерами в Керченском проливе туристическому бизнесу дали отсрочку по налогам и страховым взносам.