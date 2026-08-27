Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 15:48

Бизнесу Крыма и Севастополя дали передышку по страховым взносам

Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки бизнеса в Крыму и Севастополе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Предприятия и организации Крыма и Севастополя получат отсрочку по уплате страховых взносов. Новые меры поддержки помогут бизнесу снизить финансовую нагрузку и сохранить рабочие места, сообщили в Правительстве России.

Льготой смогут воспользоваться компании из обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и строительства. Она также распространяется на гостиницы, санатории, детские оздоровительные лагеря и предприятия общественного питания.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, высвободившиеся средства предприниматели смогут направлять на текущие расходы и зарплаты сотрудникам.

«Чтобы сохранить трудовые коллективы, принято решение предоставить отсрочку по уплате страховых взносов организациям, которые работают в Крыму и Севастополе», — заявил глава кабмина.

Мишустин подчеркнул, что в нынешних непростых условиях на юге страны необходимо поддерживать как жителей, так и предприятия. Премьер также напомнил о задаче укреплять экономический потенциал и промышленную базу Крыма и Севастополя.

Минсельхоз РФ прорабатывает дополнительные меры поддержки производителей зерна
Минсельхоз РФ прорабатывает дополнительные меры поддержки производителей зерна

Это не первая мера, призванная снизить нагрузку на бизнес южных регионов. Ранее правительство выделило свыше 4,3 млрд рублей на поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя, столкнувшихся со снижением турпотока: средства предназначались более чем 4,6 тысячи организаций и выплат их сотрудникам. Похожий механизм применяли и в соседнем Краснодарском крае — после ЧП с танкерами в Керченском проливе туристическому бизнесу дали отсрочку по налогам и страховым взносам.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Михаил Мишустин
  • Бизнес
  • Экономика
  • Крым, Республика
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar