В Рязани с 28 августа введут систему «чёт-нечет» на АЗС

В Рязани и Рязанском округе с 28 августа начнут применять систему «чёт-нечёт» при продаже топлива на АЗС. Соответствующее постановление уже подписано, сообщил губернатор Павел Малков во время эфира во «ВКонтакте».

По новому порядку автомобили с чётными номерами смогут заправляться по чётным дням, а машины с нечётными — по нечётным. Малков пояснил, что механизм будут включать только при дефиците топлива. Как только ситуация нормализуется, ограничение сразу отменят.

По словам губернатора, система должна помочь упорядочить потоки машин на заправках и сократить очереди. Нововведение касается только Рязани и Рязанского округа. На федеральных трассах и в других населённых пунктах области вводить такой порядок не планируют.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о частичной отмене системы «чёт–нечет» на заправочных станциях региона. Нововведение вступает в силу с 14 августа. С этой даты владельцы автомобилей смогут заправляться на несетевых АЗС без привязки к номеру машины. Исключением останутся сети «Роснефть» и «Лукойл» – для них прежние ограничения сохраняются.