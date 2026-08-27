Задушила поясом от халата: Мать, оправданная за убийство сына с ДЦП, вновь предстанет перед судом

В Москве повторно рассматривают дело 49-летней женщины, обвиняемой в убийстве своего 23-летнего сына. Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, гособвинитель уже изложил предъявленное подсудимой обвинение.

По версии следствия, 24 января женщина задушила сына поясом. Следствие считает, что причиной стало нежелание ухаживать за молодым человеком. Как сообщают СМИ со ссылкой на материалы дела, у погибшего были ДЦП и эпилепсия.

«В судебном заседании государственный обвинитель изложил предъявленное подсудимой обвинение, после чего была определена очередность исследования доказательств», — говорится в сообщении судов.

Дело рассматривается не впервые. Ранее женщине вынесли оправдательный приговор, однако прокуратура его обжаловала. Московский городской суд отменил решение и направил дело на новое рассмотрение.