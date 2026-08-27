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27 августа, 16:18

Задержана жительница Сочи, справившая нужду на памятник танкистам

Обложка © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

Обложка © Telegram / СУ СКР по Краснодарскому краю

В Сочи задержали 46-летнюю местную жительницу, подозреваемую в осквернении мемориального сооружения, посвящённого погибшим при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Следственном комитете по Краснодарскому краю.

По данным следствия, женщина справила нужду на мемориальном сооружении. Позднее правоохранители получили сведения, что противоправные действия совершал и её 48-летний знакомый.

Мужчину также задержали. Уголовное дело расследуется по статье об осквернении памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества, совершённом группой лиц.

Во время допроса оба задержанных признали вину. Сейчас с ними проводят необходимые следственные действия.

В ближайшее время фигурантам планируют предъявить обвинение.

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Накануне Life.ru сообщал о возбуждении уголовного дела после осквернения памятника героям-танкистам в Сочи. Тогда личность женщины ещё устанавливали, а материалы проверки передали в Следственный комитет.

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Наталья Демьянова
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