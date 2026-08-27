Тихвинскую икону Божией Матери доставили в Москву на месяц

Чудотворную Тихвинскую икону Божией Матери доставили в Москву. Верующие столицы и Подмосковья смогут поклониться святыне с 27 августа по 27 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе Русской православной церкви.

Торжественная встреча образа состоялась на Ленинградском вокзале. Вечером икону встретят в храме Христа Спасителя, богослужение возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Тихвинский образ считается одной из наиболее почитаемых в России икон Богородицы. По преданию, в XIV веке он семь раз являлся людям в окрестностях Ладоги. На месте последнего явления в 1383 году на берегу реки Тихвинки возвели храм Успения Богородицы. В XVI столетии там основали Тихвинский Богородичный Успенский монастырь, где впоследствии хранилась святыня.

После закрытия обители в 1920 году икону передали в музей. Во время Великой Отечественной войны её вывезли из оккупированного Тихвина, а позднее образ оказался у Русской православной церкви заграницей.

После возрождения монастыря святыню в 2004 году торжественно вернули в Тихвин. Теперь в течение месяца поклониться ей смогут жители Москвы и Московской области.

В августе в Россию привезли ещё одну известную православную святыню — десницу святителя Спиридона Тримифунтского с острова Корфу. Ковчег с мощами пробудет в стране пять недель и посетит 12 регионов, включая Москву.