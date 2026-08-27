Последний путь из Альп: Тело погибшей в Шамони россиянки вернули в Россию
Тело погибшей на курорте Шамони россиянки доставили на родину
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Тело россиянки, погибшей на французском горнолыжном курорте Шамони, доставили на родину. Об этом сообщили в посольстве России в Париже агентству РИА «Новости».
В дипмиссии также рассказали, что близким женщины помогли российские консульские работники.
Напомним, гражданка России погибла во французских Альпах, провалившись в трещину на леднике дю Тур недалеко от Шамони. Как сообщали французские СМИ со ссылкой на спасателей, женщина пошла на маршрут одна. Днём она заходила в горный приют Albert 1er и планировала вернуться туда на ночь, но вечером так и не пришла, после чего работники приюта заявили о её пропаже. Поиски начались на следующий день, район ледника обследовали спасатели высокогорной жандармерии.
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