Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 августа, 16:47

Последний путь из Альп: Тело погибшей в Шамони россиянки вернули в Россию

Тело погибшей на курорте Шамони россиянки доставили на родину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suhanova Kseniya

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suhanova Kseniya

Тело россиянки, погибшей на французском горнолыжном курорте Шамони, доставили на родину. Об этом сообщили в посольстве России в Париже агентству РИА «Новости».

В дипмиссии также рассказали, что близким женщины помогли российские консульские работники.

Три тела на дне ущелья: В Киргизии закончились поиски пропавших в горах альпинистов
Три тела на дне ущелья: В Киргизии закончились поиски пропавших в горах альпинистов

Напомним, гражданка России погибла во французских Альпах, провалившись в трещину на леднике дю Тур недалеко от Шамони. Как сообщали французские СМИ со ссылкой на спасателей, женщина пошла на маршрут одна. Днём она заходила в горный приют Albert 1er и планировала вернуться туда на ночь, но вечером так и не пришла, после чего работники приюта заявили о её пропаже. Поиски начались на следующий день, район ледника обследовали спасатели высокогорной жандармерии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Франция
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar