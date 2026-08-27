Европа ищет замену Инфантино: В УЕФА отказались поддерживать его на выборах ФИФА
В УЕФА заявили, что не поддержут Инфантино на выборах президента ФИФА
Обложка © ТАСС / Teresa Suarez
УЕФА не станет поддерживать Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА, если действующий глава организации решит баллотироваться на новый срок. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций.
Выборы президента ФИФА должны пройти в Рабате в марте 2027 года.
В УЕФА заявили, что в случае выдвижения Инфантино европейская конфедерация намерена объединить усилия с партнёрами из других регионов и предложить альтернативного кандидата.
«Если нынешний президент ФИФА всё же решит баллотироваться на новый срок, УЕФА объединит усилия с партнёрскими конфедерациями, чтобы предложить ассоциациям-членам достойную альтернативу, приверженную принципам честности, подотчётности, развития и реальных институциональных изменений», — говорится в заявлении.
Таким образом, УЕФА заранее обозначил, что не намерен поддерживать переизбрание Инфантино и готов участвовать в поиске его соперника.
Конфликт между УЕФА и Джанни Инфантино обострился ещё летом. Life.ru писал, что европейский футбольный союз готовил собственного кандидата на выборы президента ФИФА, а 27 августа стало известно, что в УЕФА рассматривают и возможность уголовного преследования Инфантино из-за его инициативы по передаче части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.
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