Европа ищет замену Инфантино: В УЕФА отказались поддерживать его на выборах ФИФА

УЕФА не станет поддерживать Джанни Инфантино на выборах президента ФИФА, если действующий глава организации решит баллотироваться на новый срок. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций.

Выборы президента ФИФА должны пройти в Рабате в марте 2027 года.

В УЕФА заявили, что в случае выдвижения Инфантино европейская конфедерация намерена объединить усилия с партнёрами из других регионов и предложить альтернативного кандидата.

«Если нынешний президент ФИФА всё же решит баллотироваться на новый срок, УЕФА объединит усилия с партнёрскими конфедерациями, чтобы предложить ассоциациям-членам достойную альтернативу, приверженную принципам честности, подотчётности, развития и реальных институциональных изменений», — говорится в заявлении.

Таким образом, УЕФА заранее обозначил, что не намерен поддерживать переизбрание Инфантино и готов участвовать в поиске его соперника.

Конфликт между УЕФА и Джанни Инфантино обострился ещё летом. Life.ru писал, что европейский футбольный союз готовил собственного кандидата на выборы президента ФИФА, а 27 августа стало известно, что в УЕФА рассматривают и возможность уголовного преследования Инфантино из-за его инициативы по передаче части коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.