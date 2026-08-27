«Газпром Арена» не получила подтверждения о согласовании концерта Канье Уэста
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«Газпром Арена» пока не может принять концерт Канье Уэста, запланированный на октябрь. Для проведения шоу организаторам необходимо пройти предусмотренную законом процедуру согласования массового мероприятия, передаёт ТАСС.
По словам источника, близкого к администрации стадиона, заявки должны были заранее поступить в профильные комитеты правительства Петербурга. Лишь после получения необходимых разрешений площадку можно сдавать в аренду под выступления.
Однако, как утверждает собеседник, организаторы до сих пор не обращались в городские ведомства. Поэтому подтверждения того, что мероприятие согласовано властями, у администрации арены нет.
В петербургском комитете по культуре ситуацию комментировать не стали. Там отказались обсуждать сообщения об отмене выступлений американского рэпера. При этом сами организаторы ранее заверяли, что подготовка идёт в штатном режиме. По их версии, обе октябрьские даты по-прежнему остаются в силе.
Таким образом, судьба двух концертов остаётся неопределённой: команда артиста продолжает подготовку, однако для проведения шоу на «Газпром Арене» ещё требуется пройти официальные процедуры.
25 августа Life.ru писал, что организаторы концертов Канье Уэста в Петербурге отрицали отмену шоу. В Say Agency заявляли, что подготовка продолжается в штатном режиме, а обе российские даты сохраняются в официальном графике артиста.
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