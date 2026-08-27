«Газпром Арена» не получила подтверждения о согласовании концерта Канье Уэста

«Газпром Арена» пока не может принять концерт Канье Уэста, запланированный на октябрь. Для проведения шоу организаторам необходимо пройти предусмотренную законом процедуру согласования массового мероприятия, передаёт ТАСС.

По словам источника, близкого к администрации стадиона, заявки должны были заранее поступить в профильные комитеты правительства Петербурга. Лишь после получения необходимых разрешений площадку можно сдавать в аренду под выступления.

Однако, как утверждает собеседник, организаторы до сих пор не обращались в городские ведомства. Поэтому подтверждения того, что мероприятие согласовано властями, у администрации арены нет.

В петербургском комитете по культуре ситуацию комментировать не стали. Там отказались обсуждать сообщения об отмене выступлений американского рэпера. При этом сами организаторы ранее заверяли, что подготовка идёт в штатном режиме. По их версии, обе октябрьские даты по-прежнему остаются в силе.

Таким образом, судьба двух концертов остаётся неопределённой: команда артиста продолжает подготовку, однако для проведения шоу на «Газпром Арене» ещё требуется пройти официальные процедуры.

25 августа Life.ru писал, что организаторы концертов Канье Уэста в Петербурге отрицали отмену шоу. В Say Agency заявляли, что подготовка продолжается в штатном режиме, а обе российские даты сохраняются в официальном графике артиста.