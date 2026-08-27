Мать умершей от рака Стеллы Барановской предъявила претензии Анфисе Чеховой

Мать умершей от рака актрисы Стеллы Барановской Лариса Крючонкова обвинила Анфису Чехову в том, что телеведущая не помогла добиться госпитализации её дочери. Свою версию событий женщина изложила в интервью Андрею Малахову спустя девять лет после смерти артистки.

По словам Крючонковой, примерно за два месяца до трагедии состояние Стеллы резко ухудшилось, и она практически не могла разговаривать. Мать решила обратиться к Чеховой, поскольку та близко общалась с Барановской и, как считала Лариса, могла на неё повлиять.

Женщина утверждает, что попросила телеведущую убедить подругу лечь в больницу. Однако, по её словам, Чехова отказалась вмешиваться, сославшись на решение самой Стеллы.

«Вы извините, Лариса, но ваша дочь решила так. Она решила уйти. И мы не будем ей препятствовать. Это её выбор», — так Крючонкова передала слова Чеховой во время их разговора.

Мать Барановской считает, что именно Анфиса в тот момент оставалась человеком, к которому дочь могла прислушаться. Она также подчеркнула, что состояние актрисы уже было критическим, а до этого у неё наступала ремиссия.

Сама Чехова ранее выступила с ответными обвинениями. Телеведущая заявила, что часть средств, собранных на лечение Стеллы, якобы присвоила её мать. Крючонкова это отрицает и называет слова Анфисы ложью.

23 июля Life.ru писал, что Анфиса Чехова вернулась в Россию после четырёх месяцев в США. Телеведущая задержалась за океаном из-за болезни своей собаки, для которой искала лечение у местных специалистов.