Тысячи Glock и миллионы патронов: США готовят новую оружейную партию для Украины

Ранее сообщалось, что темпы передачи Украине американского оружия, заказанного по уже подписанным контрактам, упали практически в два раза. Документы описывают состояние программы USAI, через которую Пентагон размещает заказы на вооружение для Киева у частных американских компаний, а не извлекает технику с собственных складов. С 2022 года законодатели выделили на эти цели 32,49 миллиарда долларов. К концу марта оборонное ведомство заключило соглашения почти на весь объём средств. Однако перечислено производителям было только около 19 миллиардов. Остаток в 13,5 миллиарда по действующим договорам ещё не оплачен.