Тысячи Glock и миллионы патронов: США готовят новую оружейную партию для Украины
Госдеп США готовит для Украины почти 6 тысяч пистолетов и 6,5 млн патронов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Госдеп США готовит крупную партию стрелкового оружия и боеприпасов для украинских силовиков: почти 6 тысяч пистолетов и 6,5 млн патронов. Такие объёмы указаны в опубликованных ведомством материалах о планируемых закупках.
Основная часть оружейной партии — 5960 Glock. Их собираются передать Национальной полиции Украины и Госпогранслужбе в качестве прямой поддержки. Боеприпасы пойдут отдельной закупкой. Речь идёт о 5,5 млн патронов калибра 5,56 мм и ещё миллионе 9-миллиметровых.
В Госдепе объясняют поставки необходимостью снабдить отдельные украинские подразделения служебным оружием и боекомплектом для выполнения правоохранительных задач и самообороны. Сколько Вашингтон собирается потратить на обе партии, в материалах не уточняется.
Ранее сообщалось, что темпы передачи Украине американского оружия, заказанного по уже подписанным контрактам, упали практически в два раза. Документы описывают состояние программы USAI, через которую Пентагон размещает заказы на вооружение для Киева у частных американских компаний, а не извлекает технику с собственных складов. С 2022 года законодатели выделили на эти цели 32,49 миллиарда долларов. К концу марта оборонное ведомство заключило соглашения почти на весь объём средств. Однако перечислено производителям было только около 19 миллиардов. Остаток в 13,5 миллиарда по действующим договорам ещё не оплачен.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.