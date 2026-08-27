Квартира мечты за 70 млн: Ирина Горбачёва сама придумала «дофаминовый» интерьер

Актриса Ирина Горбачёва приобрела квартиру стоимостью более 70 млн рублей. Речь идёт об апартаментах площадью 120 квадратных метров, сообщает Telegram-канал «Звездач».

Жильё расположено на мансардном этаже, а высота потолков в квартире достигает 4,5 метра. По оценке экспертов, сама недвижимость могла стоить около 42 млн рублей, ещё примерно 30 млн рублей ушло на ремонт.

Ранее Горбачёва рассказывала, что у неё не было средств на такую покупку. По словам актрисы, ситуация изменилась после того, как она нашла квартиру мечты — вместе с желанием приобрести её появились и возможности.

Интерьер артистка называет «дофаминовым». В оформлении много ярких деталей, предметов ручной работы, авторской керамики и винтажных вещей.

Дизайнеров к работе над проектом Горбачёва не привлекала — обустройством пространства она занималась самостоятельно.

Ранее Ирина Горбачёва заявила, что пока не собирается вступать в новые отношения. Причины такого решения актриса раскрывать не стала. Поклонники восприняли это как шутку над её собственным обещанием отказаться от романов.