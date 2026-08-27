«Чем сильнее давят, тем больше объединяемся»: В Калининграде ответили на угрозы из Литвы

Нарастающая военная риторика со стороны отдельных представителей стран ЕС и НАТО в отношении Калининградской области только способствует консолидации жителей региона. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель заксобрания Калининградской области Андрей Кропоткин.

Так он прокомментировал заявление бывшего главы МИД Литвы Антанаса Валениса о «превентивном уничтожении всей мощи Калининградского региона». Кропоткин назвал подобные высказывания попыткой нагнетать ситуацию и создавать у жителей ощущение постоянной внешней угрозы.

«Калининградцев за последние годы уже неоднократно пытались пугать блокадами, ограничениями транзита, военными сценариями и громкими заявлениями. Мы всё прекрасно понимаем. И чем сильнее кто-то пытается давить на наш регион извне, тем больше это объединяет людей», — заявил Кропоткин.

По его словам, несмотря на подобную риторику, область продолжает жить в обычном режиме — строить дома и школы, развиваться и планировать будущее.

Калининградская область отделена от основной территории России государствами ЕС и НАТО. В последние годы в иностранной прессе и заявлениях отдельных политиков неоднократно звучали сценарии возможной блокады региона.