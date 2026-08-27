Власти подконтрольного Киеву Херсона призвали жителей уезжать из города

Жителей Херсона призвали эвакуироваться из города из-за серьёзных повреждений местной ТЭЦ. С таким обращением выступил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, разрушения настолько значительны, что предстоящей зимой теплоэлектроцентраль, вероятно, не сможет функционировать в штатном режиме. Из-за этого город может на длительное время остаться без отопления и электричества. Власти рекомендуют населению заранее рассмотреть возможность выезда.

«Нужно честно понимать: Херсон может оставаться без света и тепла не на часы или дни, а длительное время. И к этому нужно готовиться уже сейчас», — сказал Прокудин.

Критическое состояние объекта подтвердили и в «Нафтогазе». Там заявили, что после удара КАБами станция получила масштабные повреждения. На ТЭЦ полностью уничтожено или выведено из строя всё оставшееся теплогенерирующее и энергогенерирующее оборудование.

Накануне Life.ru сообщал, что Херсонская ТЭЦ получила серьёзные повреждения после удара российской авиабомбы. В «Нафтогазе» тогда заявили о масштабных разрушениях на объекте, который обеспечивал теплоснабжением значительную часть города.