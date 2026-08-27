Легкоатлет Алисон дос Сантос установил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Бразилец стал первым спортсменом в истории этой дисциплины, преодолевшим дистанцию быстрее 46 секунд, показав 45,80.

Алисон дос Сантос установил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами. Видео © X / Azeem

Главным соперником дос Сантоса был Карстен Вархольм, который четыре года удерживал мировой рекорд. Норвежец установил его в олимпийском финале Токио-2021 — 45,94 секунды. На этот раз Вархольм остался вторым, проиграв бразильцу 0,89 секунды.

Дос Сантос решил исход забега на последней прямой и финишировал с заметным отрывом. Его результат оказался на 0,14 секунды лучше прежнего мирового достижения. Для бразильца это уже пятая победа над Вархольмом в пяти очных встречах в нынешнем сезоне.

Ранее 51-летняя Оксана Чусовитина отобралась на чемпионат мира по спортивной гимнастике 2026 года. Для представляющей Узбекистан спортсменки турнир может стать уже 18-м мировым первенством в карьере. Международная карьера Чусовитиной началась ещё в 1991 году в сборной СССР. В активе гимнастки восемь летних Олимпиад — такого результата в её виде спорта прежде не добивался никто. В 1992 году Чусовитина стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, а также трижды выигрывала чемпионаты мира.