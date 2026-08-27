МО РФ прокомментировало фейковое видео Зеленского цитатой из фильма «Брат 2»

Ранее Life.ru писал, что обращение Владимира Зеленского, записанное на фоне надписи «Запорожье», могло быть снято в студии с использованием зелёного экрана. Поводом для версии стали кадры, опубликованные на официальной странице экс-комика. На отметке 2:17 в левой части видео неожиданно появляются автомобили, которых несколькими мгновениями ранее в кадре не было. Это может говорить о том, что фон был заменён уже после записи, а само выступление проходило в помещении с хромакеем.