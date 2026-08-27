МО РФ прокомментировало фейковое видео Зеленского цитатой из фильма «Брат 2»
Обложка © кадр из фильма «Брат 2», реж. Алексей Балабанов, сц. Алексей Балабанов
Минобороны России отреагировало на фейковое видео главаря киевского руководства Владимира Зеленского, снятое около Запорожья, цитатой из фильма «Брат 2». Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Сила в правде. У кого правда — тот и сильнее. А не вот это всё. Наши герои — реальные, победы — настоящие», — пишет ведомство.
В посте также приводится фотография Сергея Бодрова, сыгравшего главную роль в «Брате 2». Его персонаж произносит приведённую Минобороны фразу в фильме.
Ранее Life.ru писал, что обращение Владимира Зеленского, записанное на фоне надписи «Запорожье», могло быть снято в студии с использованием зелёного экрана. Поводом для версии стали кадры, опубликованные на официальной странице экс-комика. На отметке 2:17 в левой части видео неожиданно появляются автомобили, которых несколькими мгновениями ранее в кадре не было. Это может говорить о том, что фон был заменён уже после записи, а само выступление проходило в помещении с хромакеем.
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