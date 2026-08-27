Масаи Рассел обновила мировой рекорд в беге на 100 м с барьерами

Американка Масаи Рассел установила мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе. Дистанцию она преодолела за 12,09 секунды.

Масаи Рассел установила мировой рекорд в беге на 100 метров с барьерами. Видео © X / Azeem

Решающим для результата стал заключительный отрезок: Рассел прибавила после последнего барьера и финишировала с новым лучшим временем в истории дисциплины. Прежнее достижение — 12,12 секунды — принадлежало нигерийке Тоби Амусан. Она установила этот рекорд в 2022 году.

Ранее бразилец Алисон дос Сантос установил мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами в Цюрихе. Он стал первым спортсменом в истории этой дисциплины, преодолевшим дистанцию быстрее 46 секунд, показав 45,80. Дос Сантос решил исход забега на последней прямой и финишировал с заметным отрывом. Его результат оказался на 0,14 секунды лучше норвежца Карстена Вархольма, который четыре года удерживал мировой рекорд.