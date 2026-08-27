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27 августа, 20:05

Трамп не обеспокоен переговорами России и Ирана по ядерной тематике

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры России и Ирана о ядерной программе не вызывают у него никаких тревог. Когда журналисты спросили президента США, вызывает ли у Вашингтона тревогу предстоящая встреча российского лидера Владимира Путина и президента Ирана Масуда Пезешкиана по ядерной тематике, Трамп ответил, что нет.

Представители средств массовой информации также спросили, не означают ли эти контакты, что Москва и Тегеран игнорируют предупреждения США о масштабных санкциях и продолжают вести совместный бизнес.

«О, они ведут бизнес», — ответил хозяин Белого дома.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что США не собираются вести переговоры с Ираном или встречаться с его представителями. Республиканец также отметил, что Ормузский пролив остаётся открытым. По его словам, США контролируют ситуацию в проливе и вокруг блокады. Других подробностей американский президент не привёл.

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Алена Пенчугина
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