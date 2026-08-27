Суд в Вашингтоне отклонил просьбу министерства юстиции Соединённых Штатов Америки о снятии обвинений с экс-советника американского лидера Дональда Трампа Стива Бэннона, который отбыл четырёхмесячный срок за неявку в Конгресс для дачи показаний. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Федеральный судья в Вашингтоне отклонил просьбу министерства юстиции о снятии обвинения в неуважении к Конгрессу соратнику Трампа Стиву Бэннону», — отмечается в материале.

Судебная инстанция порекомендовала представителям министерства юстиции подготовить более аргументированное объяснение. В первичном обращении к суду ведомство утверждало, что закрытие этого уголовного дела соответствует интересам правосудия. Данная формулировка означает, что эти же обвинения не могут быть выдвинуты вновь, уточняет телеканал CBS.

Бэннон отбыл четырёхмесячное тюремное заключение в 2024 году за неуважение к Конгрессу, куда он не явился по повестке для дачи показаний относительно событий 6 января 2021 года, когда приверженцы Трампа ворвались в здание Конгресса на Капитолийском холме.

Незадолго до начала судебного разбирательства Бэннон всё же согласился дать показания парламентариям, однако это не помешало суду признать его виновным и назначить наказание в виде лишения свободы. После освобождения из тюрьмы он продолжал настаивать на своей невиновности, утверждая, что отказался выступить в Конгрессе не по собственной воле, а по рекомендации своих адвокатов. Помимо этого, он неоднократно заявлял о политической подоплёке предъявленных ему обвинений.

Ранее Стив Бэннон выступил с резкой критикой американской политики поддержки Украины. Он потребовал немедленно прекратить все поставки. По его мнению, предлагаемый Вашингтоном план урегулирования конфликта слишком сложен и нереализуем, пока США продолжают вооружать Украину через структуры НАТО. Он считает, что только полное прекращение помощи заставит Киев сесть за стол переговоров.