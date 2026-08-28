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27 августа, 21:20

В МИД РФ обвинили Киев в попытке снять с себя вину за атаку на резиденцию Путина

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские власти пытались уйти от ответственности за атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам дипломата, после декабрьского инцидента представители окружения Владимира Зеленского стали отрицать причастность к произошедшему.

«Позже в окружении Зеленского пытались уйти от ответственности, отрицая свою причастность к упомянутым ударам», — приводит слова Галузина РИА «Новости».

Замглавы МИД также заявил о вовлечённости западных стран. По его словам, при атаке использовались разведданные со спутников государств НАТО и спутниковая навигация. Дипломат считает, что Киев участвовал в произошедшем не один: ему помогали силы, предоставлявшие спутниковые данные НАТО и обеспечивавшие наведение на цель.

Путин заявил, что Киев заранее знал о его отсутствии в резиденции при атаке БПЛА
Путин заявил, что Киев заранее знал о его отсутствии в резиденции при атаке БПЛА

Атака на резиденцию Владимира Путина на Валдае произошла в ночь на 29 декабря 2025 года. По данным российской стороны, Киев применил 91 беспилотник, однако все цели были уничтожены силами ПВО.

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Виталий Приходько
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