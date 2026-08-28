Украинские власти пытались уйти от ответственности за атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам дипломата, после декабрьского инцидента представители окружения Владимира Зеленского стали отрицать причастность к произошедшему.

«Позже в окружении Зеленского пытались уйти от ответственности, отрицая свою причастность к упомянутым ударам», — приводит слова Галузина РИА «Новости».

Замглавы МИД также заявил о вовлечённости западных стран. По его словам, при атаке использовались разведданные со спутников государств НАТО и спутниковая навигация. Дипломат считает, что Киев участвовал в произошедшем не один: ему помогали силы, предоставлявшие спутниковые данные НАТО и обеспечивавшие наведение на цель.