В МИД РФ обвинили Киев в попытке снять с себя вину за атаку на резиденцию Путина
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Украинские власти пытались уйти от ответственности за атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.
По словам дипломата, после декабрьского инцидента представители окружения Владимира Зеленского стали отрицать причастность к произошедшему.
«Позже в окружении Зеленского пытались уйти от ответственности, отрицая свою причастность к упомянутым ударам», — приводит слова Галузина РИА «Новости».
Замглавы МИД также заявил о вовлечённости западных стран. По его словам, при атаке использовались разведданные со спутников государств НАТО и спутниковая навигация. Дипломат считает, что Киев участвовал в произошедшем не один: ему помогали силы, предоставлявшие спутниковые данные НАТО и обеспечивавшие наведение на цель.
Атака на резиденцию Владимира Путина на Валдае произошла в ночь на 29 декабря 2025 года. По данным российской стороны, Киев применил 91 беспилотник, однако все цели были уничтожены силами ПВО.
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