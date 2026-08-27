«Названию уже более 400 лет»: Канада отказалась переименовывать озеро Онтарио

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил об отсутствии планов по переименованию озера Онтарио, несмотря на инициативу американского лидера Дональда Трампа, предложившего называть его «Америка».

«Этому названию уже более 400 лет. Оно появилось задолго до образования Канадской конфедерации и принятия декларации независимости США», — написал премьер в соцсети Х.

Он подчеркнул, что в Канаде отдают себе отчёт в том, что Соединённые Штаты Америки меняются. Трансформируются торговые отношения, внешнеполитический курс, национальные мемориалы и даже названия водных объектов. Канадцы же твёрдо знают: называть вещи своими именами означает называть это озеро Онтарио.

Название озера происходит от слова народа вендат, которое означает «озеро красивое, озеро большое».

Напомним, ранее Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка». По его словам, американская администрация уже оформила необходимые документы и уведомила тех, кого требовалось поставить в известность. При этом решение касается американской системы географических названий: озеро расположено на границе США и Канады, поэтому Вашингтон не может обязать канадскую сторону отказаться от названия Lake Ontario.