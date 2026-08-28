Тайванец раскрыл измену жены с помощью робота-пылесоса и получил срок за слежку

Житель Тайваня с помощью робота-пылесоса раскрыл измену жены, отсудил у неё компенсацию, а затем сам оказался подсудимым из-за способа, которым добыл доказательства. Мужчину приговорили к пяти месяцам заключения с возможностью заменить наказание штрафом за незаконную съёмку интимных кадров. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Подозрения у супруга появились ещё в 2023 году, когда мужчина обнаружил в загородном доме чужую зубную щётку. Позже он увидел на записи с парковочной камеры неизвестного, который приезжал туда вместе с его женой.

Через несколько месяцев тайванец удалённо включил домашний робот-пылесос с камерой. Устройство показало жену вместе с другим мужчиной, после чего хозяин начал записывать происходящее. В кадр попали в том числе интимные моменты.

С этими материалами муж обратился в гражданский суд. Судья решил, что отношения женщины с её знакомым вышли за рамки обычной дружбы, и обязал их выплатить обманутому супругу 500 тысяч тайваньских долларов.

Однако жена подала встречное заявление. Суд указал, что даже супружеская неверность не лишает человека права на частную жизнь, а доказательств того, что женщина знала о записи и соглашалась на неё, не было. В результате мужа признали виновным в незаконной съёмке интимных изображений. Решение ещё может быть обжаловано.

Тем временем россиянка почти десять лет подвергается преследованию и шантажу со стороны знакомого из Сургута, с которым познакомилась в соцсетях. По её словам, мужчина угрожал разослать интимные фотографии родственникам и требовал деньги. Женщина утверждает, что знакомый угрожал расправой и принуждал её к интимной близости. В один из эпизодов она попыталась спастись, выпрыгнув из окна.