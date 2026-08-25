Сон при температуре 40: Мигрантка просит у полицейских защиты от карлика-шантажиста из Сургута

Россиянка почти десять лет подвергается преследованию и шантажу со стороны знакомого из Сургута, с которым познакомилась в соцсетях. По её словам, мужчина угрожал разослать интимные фотографии родственникам и требовал деньги, информирует Mash.

История началась в 2016 году, когда Мадина (имя изменено) жила в Самарканде. Новый знакомый представился сотрудником миграционной службы, обещал помочь с переездом в Россию и найти хорошую работу. На странице мужчины при этом якобы стояли чужие фотографии.

После прилёта в Сургут женщину встретил мужчина ростом около 120 сантиметров — он оказался карликом. По словам Мадины, вскоре он забрал её документы, удерживал в квартире и заставил сделать интимные фотографии, которыми затем начал её шантажировать.

Женщина утверждает, что знакомый угрожал расправой и принуждал её к интимной близости. В один из эпизодов она попыталась спастись, выпрыгнув из окна. После падения Мадина сломала руку, однако в больнице, по её словам, рассказала другую версию произошедшего.

На этом преследование якобы не закончилось. Муж нынешней супруги рассказал Пятому каналу, что мужчина продолжал угрожать публикацией интимных материалов и требовать деньги. Всего, по словам семьи, ему передали около 1700 долларов.

Супруги утверждают, что позднее от имени женщины появился провокационный аккаунт, где публиковалась порочащая её информация. Сейчас семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы. О подозреваемом, помимо особой приметы, известно, что он работает дворником в детском саду. Публичной оценки изложенным обстоятельствам со стороны полиции пока не было.

Ранее Life.ru рассказывал, что делать при шантаже интимными фотографиями. Эксперт советовала сохранить переписку, ссылки и другие возможные доказательства, а затем обратиться в полицию.