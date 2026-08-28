Путин представил парламенту Северной Осетии трёх претендентов на пост главы

Российский президент Владимир Путин передал парламенту Северной Осетии список претендентов на пост главы республики. В него вошли действующий руководитель региона Сергей Меняйло, заместитель генерального директора ООО «Селенгауголь» Олег Варнавин и депутат парламента, директор Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. Тхапсаева Чермен Дудати. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Голосование запланировано на 20 сентября и пройдёт во время 54-й сессии парламента Северной Осетии.

Ранее на российских радиостанциях стартовали первые дебаты участников предвыборной гонки. Центризбирком ранее распределил бесплатное время для агитации между десятью политическими объединениями. Все участники кампании получили равные слоты на пяти федеральных каналах и трёх радиостанциях. Этап агитации в СМИ начался 22 августа. Завершится он в полночь 18 сентября, перед первым днём голосования.