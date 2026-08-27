Путин внёс три кандидатуры на пост главы Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение Народного собрания Карачаево-Черкесии три кандидатуры для избрания главы республики. В список вошли действующий руководитель региона Рашид Темрезов и два депутата местного парламента, сообщили в КЧР.

Темрезова на новый срок выдвинула «Единая Россия». Также на должность претендует председатель комитета Народного собрания КЧР по регламенту и мандатным вопросам Александр Чайка, кандидатуру которого предложила ЛДПР. Третьим кандидатом стал глава парламентского комитета по промышленности, транспорту и энергетике Крым Шнахов. Его выдвинула партия «Справедливая Россия».

Окончательное решение примут депутаты регионального парламента. Голосование по кандидатуре главы Карачаево-Черкесии состоится 20 сентября, в единый день голосования.

Рашид Темрезов руководит Карачаево-Черкесией с 2011 года. В августе 2021-го Владимир Путин также внёс на рассмотрение парламента КЧР три кандидатуры, среди которых был действующий глава региона. Уже 19 сентября депутаты единогласно переизбрали Темрезова, отдав за него все 48 голосов присутствовавших парламентариев. В апреле 2026 года Темрезов встречался с Путиным в Кремле и докладывал о социально-экономическом развитии республики, а также о 54 региональных мерах поддержки участников СВО и их семей.