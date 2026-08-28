Грузовой Boeing 737-800 авиакомпании Kalitta Charters II загорелся после посадки в международном аэропорту Лос-Анджелеса вечером 26 августа. Предварительно, причиной происшествия стала неисправность тормозов на левой основной стойке шасси, сообщает Tech Times.

Грузовой Boeing 737-800 загорелся после посадки в аэропорту Лос-Анджелеса. Видео © X / Rula El Halabi

Самолёт с регистрационным номером N326FL выполнял рейс K5/KII 1814 из Финикса. После приземления на ВПП 25L экипаж сообщил диспетчерам о вероятной блокировке тормозов и возможном разрушении шины. Во время пробега по полосе из-под левой основной стойки сначала пошёл дым, а затем показалось пламя. Лайнер остановился примерно в середине ВПП. Пожарные расчёты аэропорта прибыли к самолёту и потушили возгорание пеной и водой.

Никто из членов экипажа не пострадал. Позже выяснилось, что четыре задние шины получили серьёзные повреждения. ВПП 25L на некоторое время закрыли, пока Boeing оставался на покрытии. Kalitta Charters II эксплуатирует этот самолёт для DHL. N326FL — Boeing 737-800, переоборудованный в грузовой вариант. Лайнер совершил первый полёт 6 декабря 2001 года и после конверсии получил лётную годность в декабре 2022-го.

DHL, Kalitta Charters II и Los Angeles World Airports пока не сообщили окончательную причину инцидента. На раннем этапе рассматривается версия, согласно которой заклинивший тормоз левой основной стойки вызвал перегрев, повреждение шин и последующее возгорание.

Ранее в Италии два человека погибли после крушения гирокоптера у дамбы Кампличчоли. Воздушное судно задело тросы служебной канатной дороги, загорелось и упало возле берега озера. Погибли пилот, 62-летний Алессандро Мускинелли из Премено, и его 63-летняя пассажирка Антонелла Пальярани из района Милана.