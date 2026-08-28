Стали известны все участники общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций

Определились все команды, которые сыграют в общем этапе Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2026/27. Последние путёвки были разыграны в ответных матчах раунда плей-офф квалификации.

Одним из участников Лиги Европы стал бельгийский «Андерлехт». В ответной встрече клуб из Брюсселя разгромил казахстанский «Кайрат» со счётом 3:0 и прошёл дальше с общим результатом 6:0.

В основном этапе турнира также сыграют германские «Байер» и «Хоффенхайм», португальские «Бенфика» и «Торренсе», итальянские «Ювентус» и «Милан», нидерландские АЗ и НЕК, греческие «Олимпиакос» и ОФИ, испанские «Реал Сосьедад» и «Сельта», французские «Лион», «Марсель» и «Ренн», венгерский «Ференцварош», чешские «Виктория» и «Спарта», бельгийский «Юнион», хорватское «Динамо» из Загреба, шотландский «Селтик», австрийские «Ред Булл» и «Штурм», польский «Лех», английские «Кристал Пэлас», «Сандерленд» и «Борнмут», словенский «Целе», польская «Ягеллония», кипрская «Омония», турецкий «Бешикташ», израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы, норвежский «Лиллестрём», болгарский «Левски» и «Арарат-Армения».

В Лиге конференций выступят итальянская «Аталанта», португальская «Брага», нидерландские «Аякс» и «Твенте», германский «Фрайбург», «Монако», датские «Копенгаген», «Норшелланн», «Мидтьюланн» и «Орхус», казахстанский «Кайрат», турецкий «Трабзонспор», румынская «Университатя» из Крайовы, сербская «Црвена Звезда», греческий «Панатинаикос», бельгийские «Гент» и «Сент-Трюйден», кипрский «Пафос», английский «Брайтон», швейцарские «Лугано» и Тун», испанский «Хетафе», финский КуПС, боснийский «Борац», норвежский «Бранн», шотландский «Хартс», латвийский клуб «Рига», хорватский «Хайдук», чешский «Яблонец», молдавский «Интер», болгарский ЦСКА из Софии, литовский «Кауно Жальгирис», шведский «Мьельбю», грузинская «Иберия», албанская «Эгнатия» и гибралтарский «Линкольн».

Жеребьёвка общего этапа обоих турниров состоится 28 августа. После неё клубы узнают своих соперников и календарь матчей.

Ранее Александр Головин забил гол в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против польского «Гурника». Встреча завершилась победой «Монако» со счётом 4:1. Головин отличился на 50-й минуте, отправив третий мяч своей команды в ворота соперника. Через пять минут после гола россиянина заменили. Первый матч между командами завершился победой «Монако» со счётом 3:2. Головин пропускал эту игру из-за дисквалификации.