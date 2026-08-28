Лидер курдов стал советником президента Сирии

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа назначил бывшего командующего Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлюма Абди советником президента. Соответствующий указ №164 был подписан в четверг.

Новая должность получила для Мазлюма особое значение на фоне недавних изменений в статусе СДС. Всего за два дня до назначения группировка официально прекратила существование как самостоятельная военная сила. Ранее СДС являлись одной из ключевых вооружённых структур на северо-востоке Сирии.

Напомним, 25 августа Мазлюм Абди объявил о прекращении существования курдского формирования СДС как самостоятельной военной силы. По его словам, подразделения будут интегрированы в состав сирийской армии. Заявление прозвучало после встречи с президентом Сирии на переходный период. Он также сообщил, что курдская автономная администрация на северо-востоке Сирии станет частью государственных структур.