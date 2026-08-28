В России впервые за последние тридцать лет обновят ГОСТ на сухарики

Действующий в России государственный стандарт на сухарики планируют обновить. Такую информацию в беседе с РИА «Новости» озвучил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

«В перспективе его планируется пересмотреть, при актуализации стандарта будут учтены пожелания и новые разработки предприятий пищевой промышленности, отраслевых союзов и органов исполнительной власти», — отметил Абраменков.

Существующий в России стандарт качества на сухарики был утверждён в 1996 году. Документ содержит чёткие нормативы по цвету, вкусу, запаху и хрупкости готовой продукции.

В России с апреля 2026 года появился первый ГОСТ на картофельные чипсы. Раньше единых требований к этой продукции не существовало, хотя продукт является популярным и широко распространённым. Стандарт определяет чёткие критерии качества. Чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, обладать характерным вкусом и запахом. В документе прописаны нормы содержания жира и соли, а также допустимый процент поломанных изделий в упаковке.