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27 августа, 22:44

В России впервые за последние тридцать лет обновят ГОСТ на сухарики

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Действующий в России государственный стандарт на сухарики планируют обновить. Такую информацию в беседе с РИА «Новости» озвучил замглавы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

«В перспективе его планируется пересмотреть, при актуализации стандарта будут учтены пожелания и новые разработки предприятий пищевой промышленности, отраслевых союзов и органов исполнительной власти», — отметил Абраменков.

Существующий в России стандарт качества на сухарики был утверждён в 1996 году. Документ содержит чёткие нормативы по цвету, вкусу, запаху и хрупкости готовой продукции.

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В России с апреля 2026 года появился первый ГОСТ на картофельные чипсы. Раньше единых требований к этой продукции не существовало, хотя продукт является популярным и широко распространённым. Стандарт определяет чёткие критерии качества. Чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, обладать характерным вкусом и запахом. В документе прописаны нормы содержания жира и соли, а также допустимый процент поломанных изделий в упаковке.

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Алена Пенчугина
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