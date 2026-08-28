Почти полное лунное затмение закроет сезон затмений 2026 года

Почти полное лунное затмение 28 августа завершит сезон затмений 2026 года. Луна практически целиком окажется в тени Земли, однако небольшой край её диска останется освещённым, поэтому формально явление будет считаться частным, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Когда начнётся затмение

Затмение стартует в 04:24 мск и завершится в 10:02. Общая продолжительность составит более пяти с половиной часов, а частные фазы продлятся 3 часа 18 минут.

Максимум наступит в 07:13 мск. В этот момент земная тень закроет около 93% лунного диска. Тень Земли будет проходить по лунному диску примерно с 05:33 до 08:53 мск.

Что увидят в России

Условия для наблюдения окажутся не самыми удачными. На большей части территории страны к этому времени уже взойдёт Солнце.

Жители европейской части смогут увидеть полутеневые и небольшие теневые фазы, а в Москве затмение наблюдаться не будет.

Где затмение будет видно лучше всего

Наблюдать явление смогут жители Европы, Африки, западной части Азии, Северной и Южной Америки. Также оно будет видно над Атлантическим, Тихим и Индийским океанами и в Антарктиде.

Когда ждать следующее

Затмение 28 августа станет последним в 2026 году — до конца декабря ни солнечных, ни лунных больше не ожидается.

Ближайшее полное лунное затмение, которое можно будет увидеть со всей территории России, произойдёт 31 декабря 2028 года.

Жители некоторых регионов России смогут наблюдать лунное затмение 28 августа без специальных приборов. Высокая яркость Луны позволит увидеть явление даже в условиях городской засветки. Для наблюдения достаточно выбрать место с открытым южным или западным горизонтом и дождаться ясной погоды. Специальные очки или фильтры для лунного затмения не требуются, однако бинокль или небольшой телескоп помогут рассмотреть детали поверхности спутника Земли.