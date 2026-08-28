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27 августа, 23:47

Почти полное лунное затмение закроет сезон затмений 2026 года

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Почти полное лунное затмение 28 августа завершит сезон затмений 2026 года. Луна практически целиком окажется в тени Земли, однако небольшой край её диска останется освещённым, поэтому формально явление будет считаться частным, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Когда начнётся затмение

Затмение стартует в 04:24 мск и завершится в 10:02. Общая продолжительность составит более пяти с половиной часов, а частные фазы продлятся 3 часа 18 минут.

Максимум наступит в 07:13 мск. В этот момент земная тень закроет около 93% лунного диска. Тень Земли будет проходить по лунному диску примерно с 05:33 до 08:53 мск.

Что увидят в России

Условия для наблюдения окажутся не самыми удачными. На большей части территории страны к этому времени уже взойдёт Солнце.

Жители европейской части смогут увидеть полутеневые и небольшие теневые фазы, а в Москве затмение наблюдаться не будет.

Где затмение будет видно лучше всего

Наблюдать явление смогут жители Европы, Африки, западной части Азии, Северной и Южной Америки. Также оно будет видно над Атлантическим, Тихим и Индийским океанами и в Антарктиде.

Когда ждать следующее

Затмение 28 августа станет последним в 2026 году — до конца декабря ни солнечных, ни лунных больше не ожидается.

Ближайшее полное лунное затмение, которое можно будет увидеть со всей территории России, произойдёт 31 декабря 2028 года.

В сентябре жители России смогут наблюдать «поцелуй» Луны и Венеры
В сентябре жители России смогут наблюдать «поцелуй» Луны и Венеры

Жители некоторых регионов России смогут наблюдать лунное затмение 28 августа без специальных приборов. Высокая яркость Луны позволит увидеть явление даже в условиях городской засветки. Для наблюдения достаточно выбрать место с открытым южным или западным горизонтом и дождаться ясной погоды. Специальные очки или фильтры для лунного затмения не требуются, однако бинокль или небольшой телескоп помогут рассмотреть детали поверхности спутника Земли.

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Виталий Приходько
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