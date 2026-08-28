28 августа Википедия перестала открываться на территории Российской Федерации
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28 августа в России перестала открываться Википедия. Онлайн-энциклопедию можно открыть только средствами обхода блокировок.
Сайт перестал работать сразу после 00:00. Причины сбоя в работе Википедии пока остаются неизвестными. Наибольшее количество обращений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее в работе сразу нескольких сервисов Microsoft произошёл массовый сбой. Пользователи по всему миру жаловались на проблемы с GitHub, Copilot и Microsoft Teams. При загрузке архивов и необработанного содержимого репозиториев показатель ошибок был около 50%. Сбой затронул и связанные с аутентификацией сервисы, включая SAML и OIDC, SCIM и Team Sync.
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