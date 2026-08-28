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27 августа, 23:54

28 августа Википедия перестала открываться на территории Российской Федерации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tada Images

28 августа в России перестала открываться Википедия. Онлайн-энциклопедию можно открыть только средствами обхода блокировок.

Сайт перестал работать сразу после 00:00. Причины сбоя в работе Википедии пока остаются неизвестными. Наибольшее количество обращений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.

В России пользователи сообщили о сбое в работе платформы Roblox
В России пользователи сообщили о сбое в работе платформы Roblox

Ранее в работе сразу нескольких сервисов Microsoft произошёл массовый сбой. Пользователи по всему миру жаловались на проблемы с GitHub, Copilot и Microsoft Teams. При загрузке архивов и необработанного содержимого репозиториев показатель ошибок был около 50%. Сбой затронул и связанные с аутентификацией сервисы, включая SAML и OIDC, SCIM и Team Sync.

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Алена Пенчугина
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