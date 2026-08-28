28 августа Википедия перестала открываться на территории Российской Федерации

Сайт перестал работать сразу после 00:00. Причины сбоя в работе Википедии пока остаются неизвестными. Наибольшее количество обращений поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее в работе сразу нескольких сервисов Microsoft произошёл массовый сбой. Пользователи по всему миру жаловались на проблемы с GitHub, Copilot и Microsoft Teams. При загрузке архивов и необработанного содержимого репозиториев показатель ошибок был около 50%. Сбой затронул и связанные с аутентификацией сервисы, включая SAML и OIDC, SCIM и Team Sync.