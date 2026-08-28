В России с начала года открыли семь месторождений углеводородов

С начала года в России обнаружено семь месторождений углеводородов, причём одно из них относится к категории крупных и расположено в Ямало-Ненецком автономном округе. Такие данные привёл глава Минприроды РФ Александр Козлов в беседе с РИА «Новости».

«В этом году уже были открыты семь новых месторождений. Одно из них крупное — это газоконденсатное месторождение им. Н.И. Григорьева в ЯНАО с запасами 50,2 миллиарда кубометров газа. Также открыто среднее по запасам нефтегазоконденсатное Пугачевское месторождение в Оренбургской области с 5,4 миллиарда кубометров газа», — поделился Козлов.

Оставшиеся месторождения находятся на территории трёх федеральных округов — Приволжского, Южного и Северо-Кавказского.

Самое большое в России месторождение серебра расположено в Забайкальском крае — там сосредоточено около 17 тысяч тонн этого металла. Два из трёх крупнейших месторождений относятся к комплексным, то есть содержат серебро наряду с другими металлами.