Посольство РФ в Сербии выразило соболезнования в связи со смертью Ратко Младича
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Посольство Российской Федерации в Сербии выразило соболезнования родным и близким бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в связи с его кончиной в Гааге.
«В связи с кончиной генерала Ратко Младича выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — сказано в сообщении диппредставительства в соцсети X.
27 августа 2026 года в Гааге умер Ратко Младич. Что известно о причине смерти, сколько ему было лет, за что генерала осудили пожизненно и как он связан со Сребреницей — в материале Life.ru.
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