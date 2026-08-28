Посольство РФ в Сербии выразило соболезнования в связи со смертью Ратко Младича

Посольство Российской Федерации в Сербии выразило соболезнования родным и близким бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в связи с его кончиной в Гааге.

«В связи с кончиной генерала Ратко Младича выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — сказано в сообщении диппредставительства в соцсети X.

27 августа 2026 года в Гааге умер Ратко Младич. Что известно о причине смерти, сколько ему было лет, за что генерала осудили пожизненно и как он связан со Сребреницей — в материале Life.ru.