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Регион
28 августа, 00:20

Посольство РФ в Сербии выразило соболезнования в связи со смертью Ратко Младича

Обложка © ТАСС / ANP POOL / Jerry Lampen

Обложка © ТАСС / ANP POOL / Jerry Lampen

Посольство Российской Федерации в Сербии выразило соболезнования родным и близким бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в связи с его кончиной в Гааге.

«В связи с кончиной генерала Ратко Младича выражаем искренние соболезнования его родным и близким», — сказано в сообщении диппредставительства в соцсети X.

ООН начала расследование обстоятельств смерти Ратко Младича в тюрьме
ООН начала расследование обстоятельств смерти Ратко Младича в тюрьме

27 августа 2026 года в Гааге умер Ратко Младич. Что известно о причине смерти, сколько ему было лет, за что генерала осудили пожизненно и как он связан со Сребреницей — в материале Life.ru.

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Алена Пенчугина
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