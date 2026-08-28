Трамп обозначил потенциального преемника на пост главы государства

Президент США Дональд Трамп допустил, что сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз может принять участие в президентских выборах 2028 года. Видео с его речью опубликовал канал Clash Report в Telegram.

Американского лидера спросили о продолжающихся намёках Круза на возможное выдвижение своей кандидатуры. В ответ Трамп положительно отозвался о сенаторе.

«Думаю, он может это сделать», — заявил президент США, назвав Круза талантливым политиком.

Тед Круз уже участвовал в борьбе за выдвижение от Республиканской партии в 2016 году. Тогда его главным соперником на праймериз стал Трамп, который в итоге получил партийную номинацию и победил на выборах.

Официально Круз пока не объявлял о намерении баллотироваться в президенты в 2028 году.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может оказаться последним главой государства от Республиканской партии, если демократы добьются успеха на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс. При этом американский лидер выразил уверенность, что республиканцы смогут сохранить свои позиции, если Сенат, как он выразился, «поумнеет». Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября. В ходе голосования будет переизбрана вся Палата представителей, а также треть состава Сената.