Первый ГОСТ на биопечать тканей и органов заработает в России с 1 сентября

С 1 сентября в России начнёт действовать первый национальный стандарт, посвящённый трёхмерной биопечати тканей и органов. ГОСТ закрепит единые термины и базовые принципы для этой технологии, сообщает РИА «Новости».

Технология позволяет создавать эквиваленты тканей и органов из биологических материалов. В качестве сырья могут использоваться компоненты животного, растительного, морского, микробиологического и человеческого происхождения.

Стандарт предусматривает несколько видов биопечати — в том числе струйную, лазерную, роботическую и с использованием клеточных сфероидов. В состав биочернил могут входить природные полисахариды, белки, клеточные суспензии и аутологичные клетки пациента.

Единый стандарт должен упростить переход технологии от лабораторных экспериментов к промышленному применению и производству биомедицинских изделий. Кроме того, общая терминология необходима для дальнейшего развития отрасли и выхода российских разработок на международный рынок.

Ранее Росстандарт впервые разработал и утвердил государственный стандарт на специальную обувь для медицинских работников. Новые требования направлены на снижение профессионального травматизма и повышение комфорта врачей и медсестёр во время длительных смен. Согласно ГОСТу, обувь для персонала лечебно-профилактических учреждений может изготавливаться из кожи или текстиля. Под действие стандарта не подпадают изделия из резины и полимерных материалов. Одним из ключевых нововведений стало строгое ограничение высоты каблука.