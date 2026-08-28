Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 01:46

Британский генерал Дженкинс заявил о мощи подводного флота РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / u3d

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / u3d

Главнокомандующий Военно-морскими силами Великобритании генерал Гвин Дженкинс признал мощь российского подводного флота. По словам британского военачальника, Россия заметно наращивает возможности своих подводных сил. Об этом он заявил в интервью The Times.

«В контексте морского пространства я вижу реальный рост возможностей российского подводного флота. Очень боеспособные подводные лодки», — сказал Дженкинс.

По словам британского военачальника, возможности российских подводных сил заметно выросли, а сами субмарины он назвал очень боеспособными.

Отдельно Дженкинс обратил внимание на российские исследования в подводной сфере. Соответствующую программу России он охарактеризовал как крайне продвинутую.

Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года
Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года

Ранее новую российскую дизель-электрическую подводную лодку «Малоярославец» проекта 677 «Лада» заложили на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. В торжественной церемонии принял участие помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Субмарина получила название в честь Малоярославца — города воинской славы в Калужской области. Проект лодки разработало конструкторское бюро «Рубин».

Больше новостей о решениях европейских властей и отношениях с Россией — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Великобритания
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar